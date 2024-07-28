Сокровище полей. Выращивание льна в Омской области набирает обороты

Выращивают лён в Омской области около десятка производителей в Большеуковском, Знаменском и Муромцевском районах, но к этой культуре стали приглядываться и на других территориях. Раз есть переработчик, тем более местный, можно сеять больше — не придётся тратиться на логистику.