Сокровище полей. Выращивание льна в Омской области набирает обороты

Выращивание льна в Омской области набирает обороты и становится всё популярнее, хотя как сельхозкультура он известен аграриям со стародавних времён.
Правда, раньше его возделывали как сырьё для текстильщиков, теперь же масличная его разновидность весьма ценится в химической промышленности, косметологии и фармацевтике.
Главный российский конкурент в льноводстве — Канада, но наш продукт ценится больше, ибо не содержит ГМО.
Без отходов.
В июне 2024 года стало известно, что в Калачинске после многолетнего простоя запустили завод по переработке льноволокна. Пока на предприятии работает около ста человека, однако к декабрю штат сотрудников планируют увеличить вдвое. Бизнес готов вложить более 600 млн руб., и возрождение предприятия позволит наладить в регионе уникальное производство по переработке льна-долгунца.
Выращивают лён в Омской области около десятка производителей в Большеуковском, Знаменском и Муромцевском районах, но к этой культуре стали приглядываться и на других территориях. Раз есть переработчик, тем более местный, можно сеять больше — не придётся тратиться на логистику.
«Сейчас на стадии строительства ещё две очереди в Калачинском районе — это завод по первичной переработке и по котонизации льна (процесс обработки короткого льняного волокна, в результате которого оно приобретает прядильные свойства. — Ред.), также в Омской области планируется запуск завода по переработке льна в Исилькульском районе».
Сегодня в нашем регионе перерабатывают и тресту льна масличного — сырьё, изготавливаемое из льняной соломы. По сути, возделывание льна становится безотходным.
«Пожнивные остатки имеются, но есть и сложности в техническом процессе их переработки. Важно, чтобы мы нашли применение таким отходам», — заметил глава минсельхоза.
Перед сельхозпроизводителями Омской области стоит задача увеличить посевы льна на севере региона, тем более что сейчас наметилась тенденция в изменении структуры посевных площадей. Быть может, скоро мы увидим повсеместно поля цветущего льна — невероятный по красоте вид действительно завораживает.
Для пороха и целлюлозы.
Поддержать омских льноводов решили и в региональном правительстве: для них выделили субсидию, предусмотрев в бюджете на эти цели около 40 млн руб. Кстати, на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Виталий Хоценко обсуждал это направление работы с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.
«Оцениваем это направление как очень перспективное и планируем льноводство развивать», — сказал тогда глава региона.
Омской области, как говорится, сам бог велел лён растить. В Исилькуле находится Сибирская опытная станция ВНИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта, его лаборатории занимаются селекцией масличного льна. Задачей селекционеров является создание высокопродуктивных среднеспелых сортов с высоким содержанием жира в семенах хорошего качества, устойчивых к болезням, осыпанию и полеганию.
Правда, в льноводстве посеять лён не проблема, проблема — его собрать. Нехватка современной льноуборочной техники в нашей стране катастрофическая, должного количества таких машин в России не производится. Нужно знать, что для каждой такой операции — теребление, оборачивание, вспушивание, прессование — задействуется специализированная сельхозтехника.