В Башкирии спасатели вовремя эвакуировали семью с болеющим ребенком.

Из-за обильных осадков жители деревни Мулдашево Учалинского района оказались фактически отрезаны от «большой земли». Размытые дороги и перелив воды через плотину изолировали местных жителей, сообщил в своих соцсетях утром 28 июля председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
На месте происшествия дежурят спасатели ведомства. Они оказали помощь 5 местным жителям.
«Сегодня утром эвакуировали семью из четырех человек, в которой ребенку, 2015 года рождения, потребовалась помощь медиков в связи с хронической болезнью. Спасатели вовремя переправили мальчика на противоположный берег, где его ждали медики, которые оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась».
Он добавил, что к ликвидации последствий дождевого паводка на границе регионов подключились и коллеги из Челябинской области. Ночью они провели работы по укреплению плотины и устранению перелива дамбы на озере Драга, которое находится на границе Башкортостана и Челябинской области. Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково провели устройство дополнительного паводкового водосброса силами Учалинского звена.
«Ситуацию держим на контроле. На месте дежурят спасатели и пожарные Госкомитета РБ по ЧС и МЧС России».