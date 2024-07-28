В Башкирии спасатели вовремя эвакуировали семью с болеющим ребенком.

Он добавил, что к ликвидации последствий дождевого паводка на границе регионов подключились и коллеги из Челябинской области. Ночью они провели работы по укреплению плотины и устранению перелива дамбы на озере Драга, которое находится на границе Башкортостана и Челябинской области. Еще на одной дамбе в селе Старобалбуково провели устройство дополнительного паводкового водосброса силами Учалинского звена.