1. Жара нечаянно нагрянет: В Молдову снова идёт пекло +35 — что рекомендуют синоптики, чтобы это пережить.
2. Спикер Гросу: Правящая партия Молдовы хочет принять закон о связях с Россией и признании голода на территории МССР.
3. Внимание, важная новость для водителей Молдовы — изменились правила страхования авто.
4. «Примитивная туфта»: Как ПАС агитирует за «референдум Санду».
5. Президент Молдовы управляет развалом страны: В этом ей помогает армия подданных PAS-овцев, которым щедро платят из государственного бюджета, но отвечать за содеянное придётся всем — в первую очередь Санду.