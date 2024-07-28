Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-5 новостей в Молдове на 28 июля

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 28 июля 2024 года.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

1. Жара нечаянно нагрянет: В Молдову снова идёт пекло +35 — что рекомендуют синоптики, чтобы это пережить.

2. Спикер Гросу: Правящая партия Молдовы хочет принять закон о связях с Россией и признании голода на территории МССР.

3. Внимание, важная новость для водителей Молдовы — изменились правила страхования авто.

4. «Примитивная туфта»: Как ПАС агитирует за «референдум Санду».

5. Президент Молдовы управляет развалом страны: В этом ей помогает армия подданных PAS-овцев, которым щедро платят из государственного бюджета, но отвечать за содеянное придётся всем — в первую очередь Санду.