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Туристов призвали воздержаться от похода в нацпарк «Таганай»: Все залито водой

Самые мелкие ручьи, которые обычно можно просто перешагнуть, сейчас представляют собой бурные потоки.

Сейчас в Ричмонде: +22° 0 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: Таганай

Туристов призвали воздержаться от похода в национальный парк «Таганай» (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что самые мелкие ручьи, которые обычно можно просто перешагнуть, сейчас представляют собой бурные потоки, бегущие по тропам.

«И даже Большая Каменная река начала превращаться в самую настоящую реку», — говорят в нацпарке.

Поляна приюта «Гремучий ключ», где размещается палаточная стоянка, залита водой.

«Так что лучше поменять планы и дождаться, когда ситуация изменится», — призывают специалисты.

Национальный парк «Таганай» находится севернее города Златоуста. Через парк проходит географическая граница Европы и Азии. Общая площадь НП составляет 56,8 тыс. га. По данным пресс-службы, с начала 2023 года посещаемость составила около 200 тыс. человек.

туризм и отдых