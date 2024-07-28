Новый школьный стадион открыли в Александровке Братского района

В Александровке Братского района открылся новый спортивный объект. Теперь молодежь сможет заниматься видами спорта на любой вкус. Как отметил в своем тг-канале мэр района Александр Дубровин проект многофункциональной площадки был от начала и до конца реализован администрацией.
— Придумали, составили смету, подали документы в область. Все вместе радовались, когда в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» получили одобрение и субсидию на ремонт двух спортивных плоскостных сооружений на территориях школ, — рассказал мэр Братского района Александр Дубровин.
Спортивный объект включает стадион, который отлично подойдет для занятий футболом, баскетболом, волейболом, и спортивные тренажеры. Такую же спортплощадку сейчас возводят в школе Илиры.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что размытые паводком дороги начали восстанавливать в Нижнеудинском районе. Дорожники уже выполнили обустройство объездной и временного проезда на нескольких участках.