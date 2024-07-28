Новый школьный стадион открыли в Александровке Братского района

В Александровке Братского района открылся новый спортивный объект. Теперь молодежь сможет заниматься видами спорта на любой вкус. Как отметил в своем тг-канале мэр района Александр Дубровин проект многофункциональной площадки был от начала и до конца реализован администрацией.