На Южном Урале после продолжительных дождей закрыто движение по трем дорогам

В Челябинской области после продолжительных дождей на утром 28 июля закрыто движение по трем дорогам, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Речь идет об участках между поселками Депутатский и Березняки (Еманжелинский район), селом Красносельское и поселком Сухарыш (Увельский район), городом Карабаш и поселком Киолин.
«Все населенные пункты имеют транспортное сообщение», — говорят в Миндортрансе.
Еще на 23 участках дорог имеются незначительные переливы дождевых вод, движение транспорта по ним осуществляется, организовано круглосуточное дежурство подрядных организаций.
«Также подрядными организациями осуществляется постоянный объезд вверенных им автомобильных дорог, ведутся работы по уборке упавших и удалении аварийных деревьев, угрожающих безопасности дорожного движения», — добавляю в ведомстве.