«Все-таки 4 гола — это много»: почему «Рубин» безапелляционно уступил «Зениту»

«Соперник показал нам разницу в классе. Стопроцентный момент был один — у Изидора. Когда “Зенит” менял ритм — мы допускали технический брак. Нужно поговорить с Артуром (Нигматуллиным). Все-таки четыре гола — это много. Третий непонятно как получился. Но это наше общее поражение. По организации и самоотдаче вопросов нет, но с некоторыми игроками надо жестко поговорить. Например, с Даку — он должен видеть партнеров, отдавать передачи. “Зенит” показал разницу в классе. Нам не хватает качества. В каких линиях? Не хватает Иву. Йочич и Зотов отрабатывали, но нужен игрок, который читает игру в центре поля. Нужно качество в защите центральной линии, нужно усиление атаки, опорной зоны», — сказал Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорт».