Река Миасс затопила набережную Челябинска и вышла на проезжую часть возле «Родника»

— Сброс будет осуществляться в режиме до 60 кубометров в секунду, что позволит контролировать уровень воды и минимизировать риски наводнений. Специалисты призывают жителей региона соблюдать осторожность, особенно вблизи водоемов. В частности, возможны кратковременные непродолжительные переливы реки Миасс по руслу течения, — сообщили в Минэкологии Челябинской области.
Ситуация находится под постоянным контролем. В процессе специалисты будут непрерывно мониторить состояние Шершневского водохранилища и реки Миасс, чтобы в нужный момент оперативно изменить параметры сброса воды..
Тем временем, в соцсетях сообщают, что река всё же вышла из берегов и кое-где зашла на набережную..
Также очевидцы отмечают, что река Миасс вышла на проезжую часть возле «Родника».
Ранее началась засыпка скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310. Из-за размытия там сейчас частично ограничено движение..
На фоне аномальных осадков, которые обрушились на Челябинскую область, в Агаповском районе затопило дорогу «Магнитогорск — Белорецк». А в национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр, поэтому туристам стоит быть осторожнее. Жителей и гостей региона попросили отказаться от поездок по Южному Уралу, рекомендовали по возможности перенести встречи или перевести их в удалённый формат, чтобы как можно меньше выходить на улицу, и напомнили им о правилах безопасности.
А вечером в пятницу, 26 июля, под Карабашом из-за сильных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В результате затопило несколько посёлков, из которых эвакуировали 153 человека, в том числе 21 ребёнка. В субботу, 27 июля, посёлок Киолим полностью освободился от воды. Чтобы помочь пострадавшим жителям в Челябинске открыли пункт сбора продуктов, одежды и спальных принадлежностей.