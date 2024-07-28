«Подкинуть» труп, устроить диверсию, купить экспертизу. Как работают черные пиарщики в России

«Заказчик — это тот, кому выгодно, чтобы жертва ушла с рынка или политической арены, он всегда понятен. Остается самое главное: выйти с ним на переговоры и донести, что такая информационная война ни для кого хорошим не закончится. Лучше всего идти на переговоры с результатами предварительного расследования. Мы таким занимались и доказывали участие конкретных лиц в подобного рода информационных кампаниях. Но такая работа занимает по полгода, потому что, как правило, цепочка очень длинная и состоит из многих подставных лиц», — рассказал Бедеров.