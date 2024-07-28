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С МотоТаней простятся в Москве

Похоронят девушку в родной Таре.

Источник: Комсомольская правда

Вчера на личной странице Татьяны Озолиной «Вконтакте» появилась информация о прощании с известным блогером. Оно состоится сегодня, 28 июля, в Москве в 11:00 по московскому времени в Большом Троекуровском зале.

Напомним, уроженка Тары Татьяна Озолина, известная как МотоТаня, погибла в Турции в минувший понедельник, 22 июля. Мотоцикл Татьяны столкнулся с большегрузом. Вместе с ней в аварии пострадал турецкий байкер.

Как пишут СМИ со ссылкой на близких девушки, после кремации прах Татьяны Озолиной захоронят на кладбище в Таре.