Житель Башкирии вышел из больницы и пропал: волонтерам нужна помощь водителей.

«Нужны записи с видеорегистраторов. По последним данным, мужчина шёл по ул. 1-Заводской в районе магазина “Находка”. Просим откликнуться всех, кто проезжал по адресам в Давлеканово: ул. Заводская, 1-Заводская, Молодёжная, Сибирская, Достоевского, К. Маркса, Энгельса, Северная в период времени с 25 по 27 июля», — обратились добровольцы к гражданам.