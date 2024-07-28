Житель Башкирии вышел из больницы и пропал: волонтерам нужна помощь водителей.

В Давлеканово пропал без вести 61-летний Загид Сагадиев. Как сообщили волонтеры «Башрегионспаса», в 16.45 25 июля он вышел из больницы в неизвестном направлении.
Приметы: рост 167 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые.
Был одет в бежевую футболку, черные брюки.
«Нужны записи с видеорегистраторов. По последним данным, мужчина шёл по ул. 1-Заводской в районе магазина “Находка”. Просим откликнуться всех, кто проезжал по адресам в Давлеканово: ул. Заводская, 1-Заводская, Молодёжная, Сибирская, Достоевского, К. Маркса, Энгельса, Северная в период времени с 25 по 27 июля», — обратились добровольцы к гражданам.
Всех, кто знает какую-либо информацию о его местонахождении, просят сообщать по телефонам: 8−937−3−102−112 или 112.