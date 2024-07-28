Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей

«В ознаменования Дня Военно-Морского Флота в главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке состоялись военно-морской парад и военно-спортивный праздник», — сообщили в ТОФ.
Утром воскресенья катер связи «Ураган» с командующим Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктором Лиина, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, руководителями органов власти на борту обошел парадный строй кораблей в акватории бухты Золотой Рог.
На 33 причале состоялось торжественное построение, в нем приняли участи моряки из КНР и Вьетнама, которые на этой неделе прибыли на военных кораблях с деловым заходом во Владивосток, уточнили в ТОФ. Военнослужащих поздравили с праздником.
Далее на водной станции ТОФ для зрителей организовали зрелищное военное-морское шоу. Большие противолодочные корабли имитировали стрельбу из пушек по берегу, осуществляя огневую поддержку высаживающегося десанта. Береговая батарея имитировала огневую дуэль с кораблями поддержки. Десантный катер высадил морской спецназ на берег.
Также зрители увидели показательные выступления морских пехотинцев и послушали ансамбль «Морпехи России», который выехал на площадку прямо на БТР.
Как сообщает мэрия Владивостока, в течение дня в честь Дня ВМФ пройдут бесплатные пешеходные экскурсии с морской тематикой. В 22.00 (15.00 мск) планируется праздничный артиллерийский салют.
В воскресенье в Санкт-Петербурге, в акваториях главных баз Северного и Балтийского флотов, Каспийской флотилии разнородных сил и пункте базирования постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море пройдут военно-морские парады и военно-спортивные праздники в ознаменование Дня Военно-Морского Флота России.