Владивосток отметил День ВМФ военно-морским шоу и парадом кораблей

На 33 причале состоялось торжественное построение, в нем приняли участи моряки из КНР и Вьетнама, которые на этой неделе прибыли на военных кораблях с деловым заходом во Владивосток, уточнили в ТОФ. Военнослужащих поздравили с праздником.