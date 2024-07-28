В Петербурге отмечают День ВМФ. Как проходит на Неве главный военно-морской парад — онлайн

Санкт-Петербург отмечает День Военно-Морского флота России. В этом году главный парад ВМФ проходит на центральных набережных города и впервые за 8 лет — без кронштадтской части. На Дворцовой площади грянет концерт, а завершится праздник фейерверком на Петропавловской крепости. «Фонтанка» традиционно следит за городскими празднованиями в онлайн-трансляции и в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Наблюдать за парадом дистанционно можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург».