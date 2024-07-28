В Петербурге отмечают День ВМФ. Как проходит на Неве главный военно-морской парад — онлайн

Санкт-Петербург отмечает День Военно-Морского флота России. В этом году главный парад ВМФ проходит на центральных набережных города и впервые за 8 лет — без кронштадтской части. На Дворцовой площади грянет концерт, а завершится праздник фейерверком на Петропавловской крепости. «Фонтанка» традиционно следит за городскими празднованиями в онлайн-трансляции и в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Наблюдать за парадом дистанционно можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург».
28 июля 09:55.
На Дворцовой набережной горожане все еще спешно ищут точки, с которых можно разглядеть хоть кусочек морского парада. Особой популярностью пользуется Эрмитажный мостик — из-за возвышения над набережной.
А на самом мостике — популярность обрело пухто. Даже у парней в светлых джинсах. Правда, ненадолго, молодежь с высоты согнал полицейский.
28 июля 09:50.
Петербург готовится масштабно отметить день ВМФ и главный военно-морской парад страны. До старта главного события дня осталось 10 минут.
28 июля 09:48.
Жители центральных районов Петербурга сообщают о повышенных мерах безопасности и жалуются на перебои в связи.
28 июля 09:43.
Почетные гости стягиваются к Сенатской площади:
28 июля 09:35.
Еще за час до начала лучшие места на галерке были уже заняты , — передает с Дворцовой набережной корреспондент «Фонтанки». Однао лучший вид всегда открывается, если сидеть у папы на плечах:
28 июля 09:32.
На Петроградской стороне зрители тоже на изготовке на лучших позициях:
28 июля 09:27.
А на Васильевском зрители смогли-таки извилистыми ручейками пробраться к набережной:
28 июля 09:27.
Через Дворцовую площадь тоже можно пройти на набережную, говорит полиция у Эрмитажа. Люди выстроились в очереди на проход через рамки, рассказывает с места наш корреспондент.
28 июля 09:24.
Музыкально-прогулочная зарисовка с Невского и Адмиралтейского проезда:
28 июля 09:18.
Еще 42 минуты до старта Парада, но личный состав стоящих на Неве кораблей уже построен и репетирует приветствие главнокомандующего:
28 июля 09:17.
Главное правило парада — чем раньше, тем лучше. Идеальным вариантом было бы добраться до Невы до перекрытий, поскольку тем, кто не смог проснуться пораньше, сейчас уже приходится пробираться к месту действий через дворы.
28 июля 09:02.
Официального перечня кораблей, которые примут участие в параде, нет, однако большинство участников встали на рейд в центре города. Что известно о них, «Фонтанка» рассказывала здесь.
28 июля 09:00.
Напоминаем, что наблюдать за парадом можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург». Что происходит в районе Дворцового моста, можно посмотреть здесь. За участком Невы между Дворцовым и Благовещенским мостами следите по ссылке.
28 июля 08:57.
На Неве идут последние приготовления к параду ВМФ. В 10:00 разведут мосты, зажгут Ростральные колонны.
Полная программа мероприятий, посвященных чествованию военно-морского флота, опубликована в нашем гиде.
28 июля 08:49.
Парад начнется в 10:00, но зрители уже подтягиваются к Университетской набережной, чтобы занять лучшие места у воды и наблюдать за парадом в первых рядах. Традиционно проходить в «зрительный зал» нужно через рамки металлодетекторов.
На другом берегу Невы — тоже уже привычные ограждения и перекрытия:
28 июля 08:42.
Напоминаем, что въезжать в центр на автомобиле сегодня — плохая идея.
До 14:00 со вчерашнего вечера 28 июля закрыты для автомобильного движения:
- перекресток Университетской набережной и съезды с Дворцового моста;
- перекресток Дворцового проезда, Дворцовая и Адмиралтейская набережные;
- Адмиралтейская набережная;
- Адмиралтейский проспект;
- Адмиралтейский проезд;
- Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;
- Дворцовая набережная;
- Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский проспект и Гороховая улица на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Университетская набережная;
- Биржевая площадь;
- Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
- Мраморный переулок;
- Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
- Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- Петровская набережная;
- Троицкая площадь П. С.
До 14:00 сегодня с 7 утра перекрыты:
- перекресток Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
- перекресток улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
- перекресток Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
- перекресток Дворцовой набережной и съезды с Суворовской площади;
- перекресток Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
- перекресток Английской набережной, площади Труда и съезды с Благовещенского моста;
- Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
- Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
- Большая Морская улица от Гороховой до Невского;
- Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
- Казанская улица от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
- набережная Лейтенанта Шмидта от 8−9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
- набережная Кутузова;
- Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
- съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
- Суворовская площадь;
- Мытнинская набережная;
- площадь Академика Лихачева;
- Кронверкская набережная;
- Петроградская набережная от Петровской набережной до Пеньковой улицы.
До двух часов дня 28 июля на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева запретят парковаться.
28 июля 08:30.
Погода в праздничный день решила устроить передышку с пеклом и ослабила накал: по прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется лишь до +24 градусов. Обещают переменную облачность и местами кратковременные дожди. Если вы собираетесь посмотреть на парад своими глазами, не забудьте захватить зонтик.