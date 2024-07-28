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В Петербурге отмечают День ВМФ. Как проходит на Неве главный военно-морской парад — онлайн

Главный военно-морской парад в Петербурге 28 июля 2024 года — трансляция, смотреть онлайн.

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Санкт-Петербург отмечает День Военно-Морского флота России. В этом году главный парад ВМФ проходит на центральных набережных города и впервые за 8 лет — без кронштадтской части. На Дворцовой площади грянет концерт, а завершится праздник фейерверком на Петропавловской крепости. «Фонтанка» традиционно следит за городскими празднованиями в онлайн-трансляции и в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online». Наблюдать за парадом дистанционно можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург».

28 июля 09:55.

На Дворцовой набережной горожане все еще спешно ищут точки, с которых можно разглядеть хоть кусочек морского парада. Особой популярностью пользуется Эрмитажный мостик — из-за возвышения над набережной.

А на самом мостике — популярность обрело пухто. Даже у парней в светлых джинсах. Правда, ненадолго, молодежь с высоты согнал полицейский.

28 июля 09:50.

Петербург готовится масштабно отметить день ВМФ и главный военно-морской парад страны. До старта главного события дня осталось 10 минут.

28 июля 09:48.

Жители центральных районов Петербурга сообщают о повышенных мерах безопасности и жалуются на перебои в связи.

28 июля 09:43.

Почетные гости стягиваются к Сенатской площади:

28 июля 09:35.

Еще за час до начала лучшие места на галерке были уже заняты , — передает с Дворцовой набережной корреспондент «Фонтанки». Однао лучший вид всегда открывается, если сидеть у папы на плечах:

28 июля 09:32.

На Петроградской стороне зрители тоже на изготовке на лучших позициях:

28 июля 09:27.

А на Васильевском зрители смогли-таки извилистыми ручейками пробраться к набережной:

28 июля 09:27.

Через Дворцовую площадь тоже можно пройти на набережную, говорит полиция у Эрмитажа. Люди выстроились в очереди на проход через рамки, рассказывает с места наш корреспондент.

28 июля 09:24.

Музыкально-прогулочная зарисовка с Невского и Адмиралтейского проезда:

28 июля 09:18.

Еще 42 минуты до старта Парада, но личный состав стоящих на Неве кораблей уже построен и репетирует приветствие главнокомандующего:

28 июля 09:17.

Главное правило парада — чем раньше, тем лучше. Идеальным вариантом было бы добраться до Невы до перекрытий, поскольку тем, кто не смог проснуться пораньше, сейчас уже приходится пробираться к месту действий через дворы.

28 июля 09:02.

Официального перечня кораблей, которые примут участие в параде, нет, однако большинство участников встали на рейд в центре города. Что известно о них, «Фонтанка» рассказывала здесь.

28 июля 09:00.

Напоминаем, что наблюдать за парадом можно через супервидовые веб-камеры нашего проекта «ОтЛичный Петербург». Что происходит в районе Дворцового моста, можно посмотреть здесь. За участком Невы между Дворцовым и Благовещенским мостами следите по ссылке.

28 июля 08:57.

На Неве идут последние приготовления к параду ВМФ. В 10:00 разведут мосты, зажгут Ростральные колонны.

Полная программа мероприятий, посвященных чествованию военно-морского флота, опубликована в нашем гиде.

28 июля 08:49.

Парад начнется в 10:00, но зрители уже подтягиваются к Университетской набережной, чтобы занять лучшие места у воды и наблюдать за парадом в первых рядах. Традиционно проходить в «зрительный зал» нужно через рамки металлодетекторов.

На другом берегу Невы — тоже уже привычные ограждения и перекрытия:

28 июля 08:42.

Напоминаем, что въезжать в центр на автомобиле сегодня — плохая идея.

До 14:00 со вчерашнего вечера 28 июля закрыты для автомобильного движения:

  • перекресток Университетской набережной и съезды с Дворцового моста;
  • перекресток Дворцового проезда, Дворцовая и Адмиралтейская набережные;
  • Адмиралтейская набережная;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Адмиралтейский проезд;
  • Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;
  • Дворцовая набережная;
  • Сенатская площадь от Английской набережной до Конногвардейского бульвара;
  • Дворцовый проезд;
  • Невский проспект и Гороховая улица на участках от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Университетская набережная;
  • Биржевая площадь;
  • Биржевой проезд вдоль дома 2 по Биржевой;
  • Мраморный переулок;
  • Мошков переулок от Дворцовой набережной до Миллионной улицы;
  • Исаакиевская площадь вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
  • Петровская набережная;
  • Троицкая площадь П. С.

До 14:00 сегодня с 7 утра перекрыты:

  • перекресток Литейного проспекта с набережной Кутузова и Воскресенской набережной;
  • перекресток улицы Академика Лебедева с Пироговской и Арсенальной набережными;
  • перекресток Каменноостровского проспекта с Петровской набережной;
  • перекресток Дворцовой набережной и съезды с Суворовской площади;
  • перекресток Университетской набережной с набережной Лейтенанта Шмидта;
  • перекресток Английской набережной, площади Труда и съезды с Благовещенского моста;
  • Невский проспект от Малой Морской до Садовой улицы;
  • Малая Морская улица от Невского проспекта до Гороховой улицы;
  • Большая Морская улица от Гороховой до Невского;
  • Кирпичный переулок от Малой Морской до Большой Морской улицы;
  • Казанская улица от Невского проспекта до дома 2 по Казанской;
  • набережная Лейтенанта Шмидта от 8−9-й линий В. О. до Благовещенского моста;
  • набережная Кутузова;
  • Литейный проспект от Шпалерной улицы до Воскресенской набережной;
  • съезды с Воскресенской и Пироговской набережных на Литейный мост;
  • Суворовская площадь;
  • Мытнинская набережная;
  • площадь Академика Лихачева;
  • Кронверкская набережная;
  • Петроградская набережная от Петровской набережной до Пеньковой улицы.

До двух часов дня 28 июля на Мытнинской набережной и площади Академика Лихачева запретят парковаться.

28 июля 08:30.

Погода в праздничный день решила устроить передышку с пеклом и ослабила накал: по прогнозам синоптиков, воздух сегодня прогреется лишь до +24 градусов. Обещают переменную облачность и местами кратковременные дожди. Если вы собираетесь посмотреть на парад своими глазами, не забудьте захватить зонтик.