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Южноуральцам рассказали, как защитить печень

Самыми часто встречающимися заболеваниями печени являются различные виды гепатитов.

Самыми часто встречающимися заболеваниями печени являются различные виды гепатитов. Из них наиболее распространены B, C, D. Каждый год они провоцируют развитие цирроза и рака у миллионов людей по всему миру.

Как отмечает Екатерина Картаполова, врач-инфекционист Клиники ЮУГМУ, самым действенным методом борьбы с гепатитом является своевременное вакцинирование.

Не менее важно регулярно проводить скрининговое обследование органа, которое включает УЗИ и замер уровня альфа-фетопротеина.

«Эти меры являются важным шагом для раннего выявления гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и проведения успешного лечения», — подчёркивает медик.

здоровье
медицина