Южноуральцам рассказали, как защитить печень

Самыми часто встречающимися заболеваниями печени являются различные виды гепатитов. Из них наиболее распространены B, C, D. Каждый год они провоцируют развитие цирроза и рака у миллионов людей по всему миру.
Как отмечает Екатерина Картаполова, врач-инфекционист Клиники ЮУГМУ, самым действенным методом борьбы с гепатитом является своевременное вакцинирование.
Не менее важно регулярно проводить скрининговое обследование органа, которое включает УЗИ и замер уровня альфа-фетопротеина.
«Эти меры являются важным шагом для раннего выявления гепатоцеллюлярной карциномы (рака печени) и проведения успешного лечения», — подчёркивает медик.