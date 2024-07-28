Стрельба, пожар и захват корабля: военные моряки выступили в Хабаровске

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После торжественной церемонии, военные моряки провели показательные выступления, продемонстрировав то, как останавливают судна нарушителей границы, тушат загоревшиеся корабли и ловят тех, кто пытается скрыться. Яркие кадры в нашем фоторепортаже.
В Хабаровске с размахом отметили День военно-морского флота. На набережной города собрались семьи, военные и представители регионального правительства и администрации краевой столицы.
После торжественной церемонии, военные моряки провели показательные выступления, продемонстрировав то, как останавливают судна нарушителей границы, тушат загоревшиеся корабли и ловят тех, кто пытается скрыться. Яркие кадры в нашем фоторепортаже.