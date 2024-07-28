Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стрельба, пожар и захват корабля: военные моряки выступили в Хабаровске

В Хабаровске с размахом отметили День военно-морского флота. На набережной города собрались семьи, военные и представители регионального правительства и администрации краевой столицы.

38

После торжественной церемонии, военные моряки провели показательные выступления, продемонстрировав то, как останавливают судна нарушителей границы, тушат загоревшиеся корабли и ловят тех, кто пытается скрыться. Яркие кадры в нашем фоторепортаже.

праздники