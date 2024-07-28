Грозы и до +31°С ожидается сегодня в Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грозы и до плюс 31 градуса ожидается сегодня в Беларуси. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.