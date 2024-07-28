Грозы и до +31°С ожидается сегодня в Беларуси

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности. Днем по западной части республики во многих районах ожидаются грозы и усиление западного ветра порывами 15−20 м/с.
Сегодня будет облачно с прояснениями. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами, а днем по западной части страны во многих районах грозы.
Ветер днем западный порывистый, по западной части во многих районах сильный порывистый.
Температура воздуха максимальная днем составит от плюс 20 по северо-западу до плюс 31 по юго-востоку.