Где отключат горячую воду в Воронеже на неделе с 29 июля по 4 августа

Традиционно на новой неделе десятки домов в Воронеже останутся без горячей воды. Отключения ресурса начнутся с 29 июля. В каких-то многоэтажках кипяток пропадет на пять дней, в каких-то на неделю и более. В это время коммунальщики протестируют исправность тепловых сетей перед предстоящим отопительным сезоном, чтобы избежать аварий во время наступления холодов.