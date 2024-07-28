Где отключат горячую воду в Воронеже на неделе с 29 июля по 4 августа

Традиционно на новой неделе десятки домов в Воронеже останутся без горячей воды. Отключения ресурса начнутся с 29 июля. В каких-то многоэтажках кипяток пропадет на пять дней, в каких-то на неделю и более. В это время коммунальщики протестируют исправность тепловых сетей перед предстоящим отопительным сезоном, чтобы избежать аварий во время наступления холодов.
Железнодорожный район.
Краны с горячей водой пересохнут с 29 июля по 2 августа в домах:
— Улица Димитрова, 27, 51а, 51ак1, 75, 79;
— Ленинский проспект 124а, 124б, 126, 130, 132;
— Улица Набережная, 1а.
С 25 июля по 7 августа кипятка не будет:
— Ленинский проспект, 221.
Левобережный район.
С 29 июля по 2 августа придется греть воду жителям домов:
— Ленинский проспект, 3/2, 7/2, 7/3, 7/4, 8д, 10а, 11, 16/2, 21, 25/1, 32, 34, 39, 43, 45а, 49, 59а, 61а, 65, 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 96а, 96б, 100б, 105/2, 117, 117а;
— Улица Набережная Авиастроителей, 4, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 38, 42, 44;
— Улица Циолковского, 5а, 7/1, 7/2, 8, 19;
— Переулок Парашютистов, 4, 10;
— Переулок Гвардейский, 2, 4;
— Улица МОПРа, 2а, 8б, 12а, 15, 15/1, 18б; 19/1, 75.
— Улица Нижняя, 73;
— Улица Ленинградская, 20, 22, 26а, 55а, 68, 82 В 104, 108, 110, 114, 116а, 116б, 134, 136а, 136б;
— Улица Димитрова, 2, 2а, 4, 6, 8, 20, 22, 56а, 70, 72, 74;
— Улица Спор. Набережная, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 19, 23, 23б;
— Улица Ст. Большевиков, 90, 92, 92а, 94, 96;
— Улица Ильича, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 126, 128, 130, 132, 150;
— Улица Порт-Артурская, 19, 21;
— Улица Брусилова, 3в;
— Улица Г. Стратосферы, 1, 9а, 13а;
— Улица Кулибина, 13а;
— Улица Меркулова, 1, 2, 4, 5;
— Улица Р. Беляевой, 2, 4, 6;
— Улица П. Осипенко, 19, 24;
— пер. Ольховый, 2а, 2б, 2 В, 2 г, 2д, 2ж, 2з, 2е, 9, 9а, 9б, 11, 13.
С 29 июля по 11 августа воды не будет:
— Улица Ленинградская, 55а, 68, 104, 108, 110.
— Улица Г. Стратосферы, 1, 18/1.
— Ленинский проспект, 10а, 16/2, 32, 34.
Коминтерновский район.
Кипяток исчезнет из кранов в домах с 19 июля по 1 августа:
— Московский проспект, 15.
— Улица Брянская, 1, 3.
С 29 июля по 2 августа горячую воду отключат в многоэтажках:
— Улица 60-й Армии, 28, 35, 37;
— Улица Владимира Невского, 25/7, 25/8, 27, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 35, 35а, 37, 38, 38/2, 38/3, 38 В, 38 г, 38д, 38е, 39б, 39д, 47, 48, 48е, 48 г, 49, 51, 53, 55а, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71, 79, 81, 81а, 83, 85, 85а, 85б;
— Улица Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 13, 15;
— Московский проспект, 117а, 117б, 117 В, 119, 123, 125, 127, 131а, 131б, 131 В, 133, 137, 141;
— Улица Шукшина, 13, 15, 17, 25, 29, 31;
— Улица Маршала Жукова, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
— Улица Бульвар Победы, 2, 4, 6.
Советский район.
Воды горячей не будет с 25 июля по 8 августа и с 29 июля по 3 августа.
— Улица Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;
— Улица Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;
— Улица Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;
— Улица Г. Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;
— Улица Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;
— Улица Дорожная, 1, 7, 7а, 9;
— Улица Ворошилова, 38а, 48, 50;
— Улица Б. Пионеров, 9, 10 В, 15, 17, 17б, 19а;
— Улица Космонавтов, 22а.
С 25 июля по 8 августа кипяток исчезнет в домах:
— Улица Чуйская, 7, 9;
— Улица Тепличная, 26А, 26Ж, 26/15, 26/5, 26/4, 26/3, 26/7, 26/2, 26/9.
— Улица Берег реки Дон, 26А; 26/1.
Воду придется греть с 22 июля по 26 августа:
— Улица Земнухова, 18а, 20а.
А с 29 июля по 2 августа:
— Улица Теплоэнергетиков 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;
— Улица Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36 В, 36 г, 36д, 36е, 36и, 36 л;
— Улица Междуреченская 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е;
— Улица Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168 ₽
Без горячей воды с 29 июля по 3 августа останутся дома:
— Улица Г. Сибиряков, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 30, 30а, 32, 34, 36, 36а, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54;
— Улица О. Дундича, 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21;
— Проспект Патриотов, 1, 2, 2а, 4, 6, 7б, 8, 8а, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
— Улица Молодогвардейцев, 4, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23;
— Улица Ю. Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 20, 22, 24, 26;
— Улица Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 9, 9а;
— Улица Кривошеина, 60, 62, 66, 68, 70, 72;
— Улица Пешестрелецкая, 98, 100, 100а.
Центральный район.
С 23 июля по 5 августа горячая вода пропадет в кранах домов:
— Улица Средне-Московская, 6а.
С 23 июля по 5 августа:
— Улица Цюрупы, 9.
С 23 июля по 5 августа:
— Улица Кольцовская, 8;
— Улица Ф. Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;
— Улица Комиссаржевской, 15;
— Улица К. Маркса, 45а, 74, 76, 98;
— Улица 25-го Октября, 15, 31, 41а;
— Улица Никитинская, 7, 16а;
— Улица Студенческая, 34.
— Улица Б. Стрелецкая, 20д.
— Улица Таранченко, 31а.
— Улица Дзержинского, 4.
Ленинский район.
С 24 июля по 19 августа воду придется греть:
— Улица Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101 В, 136а;
— Улица 20 лет Октября, 30, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;
— Улица Гродненская, 2, 65;
— Улица Ворошилова, 1 В, 1 г; 1д, ⅓, ¼, ⅕, ⅙.
— Улица Краснознамённая, 10, 12, 15;
— Улица Платонова, 7; 11/1.
— Улица Свободы, 10, 31;
— Улица Кольцовская, 70;
— Улица Куцыгина, 6, 21, 27;
— Улица Красноармейская, 17, 27, 60;
— Улица Станкевича, 38, 40, 45, 45к1;
— Улица Кирова, 8, 10, 22, 24;
— Улица Пушкинская, 41, 45.