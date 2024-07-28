Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем ВМФ

— На территории нашего города воплотилась воля Петра I: «Морским судам быть!». Теперь копия первого русского линкора «Гото Предестинация» возле обновленной Петровской набережной стала одним из символов Воронежа. Беречь бесценное историческое наследие — наш долг перед предками, которые создавали морскую славу России, и перед будущими поколениями. Мы чтим земляков, показавших беспримерную храбрость в морских сражениях и отличившихся на службе в мирное время. Сейчас, продолжая героические традиции, наши моряки противостоят врагу в ходе специальной военной операции. Желаем всем, кто служил и служит в ВМФ, крепости духа, жизненного оптимизма, непрестанной верности флотскому братству и новых побед! — говорится в поздравлении.