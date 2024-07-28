Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем ВМФ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер регионального парламента Владимир Нетесов поздравили земляков, военнослужащих и ветеранов с Днем Военно-Морского Флота, который ежегодно отмечается в России в последнее воскресенье июля.
— Благодаря доблести офицеров и матросов, мудрости флотоводцев и мастерству кораблестроителей Россия стала великой морской державой. Сегодня под прославленным Андреевским флагом наш ВМФ сохраняет колоссальную роль в обеспечении обороноспособности Отечества и безопасности мира. Этому способствуют актуализированные Морская доктрина и Корабельный устав, которые утвердил Президент страны Владимир Путин.
Александр Гусев и Владимир Нетесов отметили, что воронежцы гордятся причастностью к зарождению и росту могущества военного флота.
— На территории нашего города воплотилась воля Петра I: «Морским судам быть!». Теперь копия первого русского линкора «Гото Предестинация» возле обновленной Петровской набережной стала одним из символов Воронежа. Беречь бесценное историческое наследие — наш долг перед предками, которые создавали морскую славу России, и перед будущими поколениями. Мы чтим земляков, показавших беспримерную храбрость в морских сражениях и отличившихся на службе в мирное время. Сейчас, продолжая героические традиции, наши моряки противостоят врагу в ходе специальной военной операции. Желаем всем, кто служил и служит в ВМФ, крепости духа, жизненного оптимизма, непрестанной верности флотскому братству и новых побед! — говорится в поздравлении.