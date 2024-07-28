Жители Башкирии за сутки отдали аферистам более 12 млн рублей

По данным пресс-службы МВД по РБ, 55-летняя жительница Уфы сообщила в полицию о том, что через популярный мессенджер с ней связались неизвестные, которые представлялись руководителем учреждения, в котором она работает, и сотрудниками правоохранительных органов.
Злоумышленники сообщили доверчивой гражданке, что с ее банковских счетов осуществляется финансирование вооруженных сил недружественного государства. Также женщине сообщили о том, что для предотвращения дальнейших действий требуется провести определенные финансовые операции. Она поверила звонившим и перечислила на указанные ими счета почти 4 миллиона рублей через банкоматы, установленные в крупных торгово-развлекательных комплексах столицы. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».
Подобная ситуация произошла с руководителем одной из организаций Альшеевского района. Под напором псевдоруководства и неких сотрудников правоохранительных органов он перевел мошенникам почти 3 миллиона рублей личных сбережений.