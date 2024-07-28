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Предупреждение МЧС: на Новосибирскую область 28 июля надвигаются ливни и грозы

Жителей региона просят быть осторожными и строить планы с учетом прогноза погоды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 83% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

В прогностической карте предупреждений, составленной Гидрометцентром на ближайшие сутки для Новосибирской области указан целый ряд потенциально опасных метеоявлений. Сегодня, 28 июля, в Новосибирской области ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы. При грозах ожидаются шквалистые усиления ветра до 20 м/с. Также в районах области местами ожидается очень высокая температура — до +30 градусов и выше..

В связи с таким прогнозом ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовал предупреждение и напомнил правила поведения при опасных погодных явлениях. Во время сильного ветра рекомендовано дома закрывать окна, избегать близости к деревьям, линиям электропередач, рекламным щитам и ветхим строениям, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При грозе следует отключать электроприборы, не подходить близко к электропроводам и антеннам, найти укрытие в жилом доме или любом другом здании..

Спасатели отдельно обратились к тем, кто находится возле водоема или только планирует отправиться туда. Отдыхающих предостерегли от катания на сапборде в такую погоду, как сегодня. И напомнили о необходимости спасательного жилета для всех, кто находится на плавсредствах любого типа и размера.
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