Предупреждение МЧС: на Новосибирскую область 28 июля надвигаются ливни и грозы

В связи с таким прогнозом ГУ МЧС по Новосибирской области опубликовал предупреждение и напомнил правила поведения при опасных погодных явлениях. Во время сильного ветра рекомендовано дома закрывать окна, избегать близости к деревьям, линиям электропередач, рекламным щитам и ветхим строениям, парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. При грозе следует отключать электроприборы, не подходить близко к электропроводам и антеннам, найти укрытие в жилом доме или любом другом здании..