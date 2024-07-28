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15-летняя школьница пошла купаться с друзьями и утонула

В Омске погибла еще одна девочка-подросток.

Источник: Комсомольская правда

Вчера своей группе «Вконтакте» поисковый отряд «Доброспас-Омск» опубликовал информацию об еще одной пропавшей в Омске 15-летней девочке.

В пятницу, 26 июля, около 15:16 она вышла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели на берегу Оми в районе остановки «Дом туриста».

Официальных итогов ее поисков пока нет, однако, как сообщили в полиции порталу «Ом1», с большей долей вероятности девушка утонула. Она ушла под воду на глазах у подруги после совместного распития спиртных напитков. Тело пока не нашли.

Напомним, несколько дней назад в Итрыше в районе лодочной станции на 3-й Островской в Омске было обнаружено тело 15-летней московской школьницы Евангелины Алешкиной. Результаты экспертизы, которая должна установить причины ее смерти, пока не готовы.