15-летняя школьница пошла купаться с друзьями и утонула

Вчера своей группе «Вконтакте» поисковый отряд «Доброспас-Омск» опубликовал информацию об еще одной пропавшей в Омске 15-летней девочке.
В пятницу, 26 июля, около 15:16 она вышла из дома и не вернулась. Последний раз ее видели на берегу Оми в районе остановки «Дом туриста».
Официальных итогов ее поисков пока нет, однако, как сообщили в полиции порталу «Ом1», с большей долей вероятности девушка утонула. Она ушла под воду на глазах у подруги после совместного распития спиртных напитков. Тело пока не нашли.
Напомним, несколько дней назад в Итрыше в районе лодочной станции на 3-й Островской в Омске было обнаружено тело 15-летней московской школьницы Евангелины Алешкиной. Результаты экспертизы, которая должна установить причины ее смерти, пока не готовы.