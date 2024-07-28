С бойцом СВО простятся в Тулунском районе

Скорбные вести пришли в Тулунский район. Во время проведения спецоперации погиб рядовой Роман Сапончик уроженец села Галдун. Как сообщает в администрации района мужчины не стало при выполнении боевой задачи 10 июня 2024.
— Для защиты нашей Родины и участия в специальной военной операции он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Принять такое решение было нелегко, но он понимал, что сейчас нужно быть мужественным и защитить слабых, — отметили в администрации.
За героизм проявленный во время службы бойца посмертно представили к Ордену Мужества. В последний путь защитника проводят 29 июля с 13:00−14:00 в храме Святого Луки Тулунской горбольницы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в зоне проведения спецоперации погиб уроженец Тайшетского района. Мужчина был многодетным отцом, но несмотря на это отправился на защиту Родины.