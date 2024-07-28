Из-за разлития реки Миасс в Челябинске на Университетской Набережной закрыли движение

Речь идёт об участке улицы в районе парка Калининского района. Специалисты уже ликвидируют скопление воды.
— При обнаружении мест сильных подтоплений необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу по номеру 727−46−26 или 112. Просим не рисковать, пересекая их пешком, на автомобиле или других транспортных средствах.
Ранее мы сообщили, что река Миасс затопила набережную Челябинска и вышла на проезжую часть возле «Родника». Причина этого известна.
Также началась засыпка скальным грунтом русла реки Каменка в районе федеральной трассы А-310. Из-за размытия там сейчас частично ограничено движение..
На фоне аномальных осадков, которые обрушились на Челябинскую область, в Агаповском районе затопило дорогу «Магнитогорск — Белорецк». А в национальном парке «Зигальга» вода в реке Юрюзань поднялась почти на метр, поэтому туристам стоит быть осторожнее. Жителей и гостей региона попросили отказаться от поездок по Южному Уралу, рекомендовали по возможности перенести встречи или перевести их в удалённый формат, чтобы как можно меньше выходить на улицу, и напомнили им о правилах безопасности.
А вечером в пятницу, 26 июля, под Карабашом из-за сильных дождей прорвало дамбу на Киалимском водохранилище. В результате затопило несколько посёлков, из которых эвакуировали 153 человека, в том числе 21 ребёнка. В субботу, 27 июля, посёлок Киолим полностью освободился от воды. Чтобы помочь пострадавшим жителям в Челябинске открыли пункт сбора продуктов, одежды и спальных принадлежностей.