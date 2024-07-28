Брест празднует 1005-летний юбилей

После присоединения к России в 1795 году Брест-Литовск стал уездным городом. В начале XIX века он часто страдал от пожаров. Досталось ему и во время войны 1812 года. В 1835 году по приказу российского царя Николая I на месте древнего города, центр города окончательно сформировался ко второй половине XVII века на острове, начала строиться крепость, в связи с чем городская застройка была перенесена на два километра восточнее, на территорию бывших Волынского и Кобринского предместий. 26 апреля 1842 года состоялось торжественное открытие Брест-Литовской крепости.