Брест празднует 1005-летний юбилей

История Бреста
Брест (летописные названия — Берестье, Брест-Литовск, Брест-над-Бугом) — один из самых древних городов Беларуси. Он впервые упоминается в «Повести временных лет» под 1019 годом. Предположительно, название «Берестье» произошло от «берест» (вид вяза) или от слова «береста» (кора березы).
В XI веке Брест был торговым центром, расположенным на мысе, образуемом рекой Западный Буг и левым рукавом реки Мухавец. Развитию древнего городища способствовало выгодное расположение на рубеже с польскими и литовскими землями. В XII веке здесь был построен деревянный замок. В это время город входил в Туровское, затем в Галицко-Волынское и Владимирско-Волынское княжества.
В
С 1413 года Брест — центр староства в составе Трокского воеводства. Привилеем 1441 года отнесен к главным городам ВКЛ, с 1566 года — центр Брестского воеводства.
Уже в то время в городе были развиты обработка дерева, гончарное, ювелирное и другие ремесла. Жители занимались земледелием и животноводством, рыболовством, охотой. В Западную Европу отсюда вывозили лес, зерно, соль, сахар, меха, кожу. Трижды в год организовывались ярмарки, работала таможня. В городе часто проходили сеймы и съезды белорусской и литовской шляхты.
В 1554 году согласно привилею Сигизмунда II Августа Бресту было позволено употреблять гербовую печать. В 1553 году здесь была основана первая в Беларуси типография и спустя 10 лет издана уникальная Брестская библия. В конце XVI века в Бресте возникла православная школа, в которой одним из первых учителей был просветитель Лаврентий Зизаний.
Во времена восстания Богдана Хмельницкого (1648−1654) и войны России и Речи Посполитой (1654−1667) Брест не раз становился ареной боевых действий. В 1649 году оказавшийся во власти повстанцев город в очередной раз был разрушен, погибли тогда более 2 тыс. из 10 тыс. жителей. В последующие годы захваченный то шведскими, то российскими войсками Брест неоднократно горел. Но его снова восстанавливали.
После присоединения к России в 1795 году Брест-Литовск стал уездным городом. В начале XIX века он часто страдал от пожаров. Досталось ему и во время войны 1812 года. В 1835 году по приказу российского царя Николая I на месте древнего города, центр города окончательно сформировался ко второй половине XVII века на острове, начала строиться крепость, в связи с чем городская застройка была перенесена на два километра восточнее, на территорию бывших Волынского и Кобринского предместий. 26 апреля 1842 года состоялось торжественное открытие Брест-Литовской крепости.
Во второй половине XIX столетия Брест интенсивно застраивался, возводились первые фабрики и много новых каменных зданий. В значительной степени росту города способствовало строительство железных дорог. В 1869 году была сдана в эксплуатацию дорога Брест — Варшава, в 1871 году — Москва — Брест, в 1873 году — Брест — Киев, в 1886 году — Брест — Гомель. В 1886 году было построено здание железнодорожного вокзала (ныне памятник архитектуры).
В годы Первой мировой войны Брест-Литовск был оккупирован германскими войсками. Оккупанты сожгли и уничтожили три четверти городских построек, все ценное разворовали и вывезли. 3 марта 1918 года на территории Брестской крепости, в здании Белого дворца, был подписан мирный договор между Германией и Россией — так называемый Брестский мир.
Не успев отойти от нашествия германских войск, в 1919 году город опять оказался в театре военных действий, на сей раз между польскими и советскими войсками. 1 августа 1920 года здесь установилась советская власть, а 19 августа город заняли поляки. Согласно Рижскому мирному договору 1921 года, Брест-Литовск отошел к Польше и получил название Брест-над-Бугом. Город стал центром Полесского воеводства. В сентябре 1939 года произошло воссоединение западных районов Беларуси с БССР, а с 4 декабря Брест стал областным центром.
В годы Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года Брест в числе первых принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. На протяжении длительного времени (с 22 июня и до конца июля 1941 года) гарнизон Брестской крепости с беспримерным мужеством и героизмом оказывал сопротивление противнику, значительно превосходившему его в количественном отношении. Враг рассчитывал захватить крепость стремительным ударом. Ему удалось овладеть мостами через реку Западный Буг, ворваться в город Брест и вплотную подойти к стенам крепости. Однако попытка гитлеровцев взять крепость с ходу была отбита ее защитниками. Немногочисленный гарнизон крепости вступил в неравную борьбу с превосходящими силами противника. Бойцы и командиры, верные своей воинской присяге, превратили маленький клочок земли в крупный очаг сопротивления.
На временно оккупированной территории развернулось широкое движение сопротивления гитлеровцам.
Брест был освобожден 28 июля 1944 года в ходе Люблинско-Брестской наступательной операции войсками 1-го Белорусского фронта. 47 частям и соединениям, отличившимся при освобождении города, присвоены почетные наименования «Брестских».
Оборона Брестской крепости навсегда вошла в историю как яркий пример мужества и героизма. Защитники крепости — воины более чем 30 национальностей СССР — до конца исполнили свой долг перед Родиной, совершили один из величайших подвигов советского народа в истории Великой Отечественной войны. Именами руководителей и героев обороны крепости — Гаврилова, Наганова, Фомина, Зубачева, Кижеватова — названы городские улицы. 8 мая 1965 года крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», а в 1971 году был открыт мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».
Возрожденный Брест
Во Время Великой Отечественной войны Брест был полностью разрушен. Город отстраивался по утвержденному в 1948 году генеральному плану. Территория города выросла за счет прилегающих деревень: Адамково и Речицы. Основной магистралью стала улица Московская, которая устремлялась от крепости через весь город на восток.
В 1960-е годы был создан Восточный промышленный узел, построены электромеханический и электроламповый заводы, завод газовой аппаратуры, чулочный комбинат, областная типография, комбинат строительных материалов. Быстрыми темпами стали возводиться жилые массивы. Вскоре Брест впервые «перемахнул» через Мухавец. Начали активно застраиваться бывшие деревни Вулька и Ковалево на левом берегу реки. В центральной части города были возведены кинотеатр «Беларусь», гостиница «Интурист». В это время был открыт инженерно-строительный институт (ныне Брестский государственный технический университет).
После утверждения в 1975 году нового генерального плана начато освоение пойменных территорий Южного жилого района, получил развитие город и в северном направлении. С 1976 года в Бресте действует аэропорт, в 1981 году в Бресте пущен первый троллейбус. Открытие троллейбусных маршрутов стало значительным событием в жизни растущего города и позволило решить транспортную проблему.
Современный Брест — крупный административный, индустриальный, транспортный и культурный центр.
Промышленный потенциал города преимущественно ориентирован на выпуск потребительских товаров. Продукция отдельных предприятий уникальна и не имеет аналогов в республике. Это прежде всего газовые плиты и электрические лампочки различных модификаций, спортивная одежда, швейные, трикотажные, чулочно-носочные изделия. Высокий удельный вес приходится и на пищевую промышленность. Среди крупных пищевых предприятий — ОАО «Савушкин продукт», ОАО «Брестское пиво», ОАО «Брестский мясокомбинат», СП «Санта Бремор» и другие.
В Бресте созданы все необходимые условия для отдыха, занятий физической культурой и спортом.
Брест — один из древнейших городов Беларуси. Он богат своими культурными традициями, в развитии которых заметную роль играют мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», областной театр драмы и музыки, областной театр кукол, парк культуры и отдыха, библиотеки. История города отражена в экспонатах областного краеведческого музея и его филиалов: археологическом музее «Берестье», а также в музеях «Спасенные художественные ценности» и истории города.
Культурная жизнь Бреста в 1996 году отметилась проведением первого международного театрального фестиваля «Белая Вежа». Вскоре этот театральный форум стал одной из визитных карточек города.
В 2024 году Брест отмечает 1005-летие и 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Во время празднования в городе пройдет около 100 различных мероприятий. Это фестивали, конкурсы, концерты, модные показы, выставки, встречи.