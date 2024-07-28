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В Челябинской области эвакуируют часть поселка из-за угрозы подтопления

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июл — РИА Новости. Эвакуация началась в поселке Рабочий в Еманжелинском районе Челябинской области из-за угрозы подтопления, сообщает пресс-служба муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Источник: РИА Новости

«Жители поселка Рабочего, в связи с угрозой подтопления жилых домов проводится срочная эвакуация улиц Набережная, Пролетарская, 1-ая Транспортная, 2-ая Транспортная, 3-ая Транспортная», — говорится в сообщении администрации Еманжелинского района.

Жители поселка могут остановиться в двух пунктах размещения, расположенных в городе Еманжелинск.

В пятницу на Киалимском водохранилище в Челябинской области прорвало дамбу. Как отмечал глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко, ЧП могло произойти из-за продолжительных осадков. Был затоплен один поселок Киолим, уровень воды держался на высоте одного метра. Под угрозой подтопления находились еще три поселка — Мухаметово, Байдашево, Карасево, в них была проведена превентивная эвакуация. В субботу вода вернулась в русло реки, Киолим полностью освободился от воды. По данным властей, погибших нет.

По информации регионального правительства, на данный момент режим ЧС введен в Сосновском и Карабашском районах. В Еманжелинском районе, Кыштымском и Копейском городских округах объявлен режим повышенной готовности. В Еткульском районе на разных территориях введен и режим ЧС, и повышенной готовности.

Ранее сообщалось, для того, чтобы не допустить подтопления, начался сброс воды из Иремельского и Шершневского водохранилищ в Челябинской области.