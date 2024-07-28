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Перед Крымским мостом растет очередь

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл — РИА Новости Крым. Очередь у досмотровых пунктов перед Крымским мостом продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Тelegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«К 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа», — сказано в сообщении.

При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен. Машины со стороны Краснодарского края начали скапливаться на досмотр к 5 утра. В 7:00 проезда ожидали 280 машин со стороны Тамани.

Летом, в сезон школьных каникул и отпусков, для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.

В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.