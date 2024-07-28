Перед Крымским мостом растет очередь

«К 10:00 в очереди со стороны Тамани находится 385 транспортных средств. Время ожидания более часа», — сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
В течение ночи проезд по мостовому переходу был свободен. Машины со стороны Краснодарского края начали скапливаться на досмотр к 5 утра. В 7:00 проезда ожидали 280 машин со стороны Тамани.
Летом, в сезон школьных каникул и отпусков, для обеспечения безопасности граждан усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов на подъездах к транспортному переходу через Керченский пролив.
В настоящее время проезжать по Крымскому мосту разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Кроме того, попасть из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Преодолеть этот путь можно примерно за семь часов.