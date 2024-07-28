Существует ли полезный фастфуд и как его выбрать, рассказали врачи

«Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но тем не менее это неплохой вариант для перекуса».