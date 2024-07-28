Существует ли полезный фастфуд и как его выбрать, рассказали врачи

Секреты питания в кафе и ресторанах быстрого питания раскрыла российский нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с «Пятым каналом».
При выборе перекуса она рекомендует отказаться от пищи, в которой слишком много жиров: хот-догов, горячих роллов, картофеля фри. При этом шаурма, по ее словам, может быть полезным блюдом.
«Если мы возьмем шаурму, то, в принципе, продукт, с точки зрения здорового питания, не такой уж и плохой. Или, например, какая-нибудь пита, где достаточное количество овощей, где присутствует белковый компонент и углеводы, хоть и не всегда лепешка является цельнозерновой, но тем не менее это неплохой вариант для перекуса».
Соусы для шаурмы Гусакова порекомендовала просить подать отдельно, чтобы контролировать их количество или вовсе не добавлять. Кроме того, она призвала обратить внимание на каши, салаты и супы, которые сейчас также представлены в меню ресторанов быстрого питания.
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