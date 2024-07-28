МЧС Башкирии просит граждан воздержаться от сплавов и походов в горы.

В связи неблагоприятным прогнозом погоды МЧС по Башкортостану просит жителей и гостей республики воздержаться от проведения сплавов, походов в горы и других видов туристического отдыха.
«Если вы все же решили отправиться в поход, необходимо заблаговременно сообщить в МЧС России о своем туристическом маршруте. Это нужно для того, чтобы в случае экстренной ситуации спасатели оперативно пришли к вам на помощь, — проинформировали в ведомстве. — Если отдыхаете рядом с водоёмом, не оставляйте детей без присмотра. Не ныряйте в незнакомых местах. Находясь в лодке или на катамаране, обязательно надевайте спасательный жилет».
При возникновении экстренной ситуации необходимо звонить по номеру 112.