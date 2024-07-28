Назван продукт, который замедляет старение

Изобретение кочевых народов — курт — является на удивление легкоусвояемым продуктом.
«Курт не только обладает высокой энергетической ценностью, но и чрезвычайно полезен для организма. Он богат витаминами и минералами. В частности, в нем содержится витамин Е, который замедляет процесс старения клеток и является источником кислорода. Кроме того, продукт содержит витамин А, способствующий повышению остроты зрения и интенсивному росту, регенерации клеток и укреплению иммунной системы».
Также врач рассказала, что содержащаяся в курте аскорбиновая кислота положительно воздействует на иммунитет и повышает сопротивляемость организма перед различными болезнями.
«Общеизвестным фактом является то, что включение в ежедневный рацион питания пищи, богатой витамином D, снижает вероятность развития остеопороза и рака. Также курт содержит кальций, который укрепляет кости и зубы и нормализует обмен веществ в организме. Помимо этого, употребление пищи, богатой кальцием, благотворно влияет на состояние кожи, предотвращая ее старение».
Нутрициолог добавила, что курт, помимо прочего, является эффективным средством от тошноты.
«К примеру, если вас укачивает в дороге или если мучает токсикоз во время беременности, то курт поможет вам избавиться от неприятных симптомов. Это отличное тонизирующее средство. Его желательно есть при истощении, переутомлении. Также рекомендуется регулярно употреблять курт в период умственных и физических нагрузок».