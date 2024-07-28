Назван продукт, который замедляет старение

«Курт не только обладает высокой энергетической ценностью, но и чрезвычайно полезен для организма. Он богат витаминами и минералами. В частности, в нем содержится витамин Е, который замедляет процесс старения клеток и является источником кислорода. Кроме того, продукт содержит витамин А, способствующий повышению остроты зрения и интенсивному росту, регенерации клеток и укреплению иммунной системы».