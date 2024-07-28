Вальс, парад и много зонтиков: приморцы веселились в день ВМФ прямо под дождем

Несмотря на ухудшение погодных условий, во Владивостоке все же прошло празднование Дня Военно-Морского флота. Парад боевых и учебных кораблей Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог наблюдали сотни приморцев. Все стояли под зонтиками и заворожено следили за тем, что происходит на воде. Праздник порадовал танцами, песнями и, конечно же, демонстрацией сил ТОФ, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
На водную станцию ТОФ попасть смогли не все, только по приглашениям, поэтому горожане искали себе места на набережной Цесаревича. Официальная часть началась на 33-ем причале. К людям и морякам обратились губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также командующий ТОФ Виктор Лиина. Для тех, кто не смогу посетить праздник из-за непогоды, велась онлайн-трансляция.
Сначала с поздравлениями к своим коллегам обратился Виктор Лиина.
«Выражаю благодарность и признательность ветеранам Военно-морского флота. Россия по праву гордится теми, кто лучшие годы своей жизни посвятил служению Отечеству в рядах военно-морского флота. Уважаемые товарищи, от имени военного совета Тихоокеанского флота сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем военно-морского флота России. От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия, мирного неба и спокойного моря. Семь футов под килем, новых успехов в ратном труде, на славу военно-морского флота и на благо Российской Федерации. Ура, товарищи!».
После командующего к морякам обратился губернатор.
«Уважаемые гости, дорогие ветераны, от всей души поздравляем вас с Днем Военно-Морского флота России! Для всех жителей Приморья это не только государственный, но и личный, семейный праздник. Именно с флота начиналась история нашего региона. Сегодня Приморский край — это сердце ТОФ. Подвиги военных моряков навсегда вошли в историю России. И в наши дни военные корабли под Андреевским флагом успешно выполняют поставленные боевые задачи. Друзья, морское дело всегда считалось почетным трудом. И я благодарен всем, кто связал свою судьбу со службой на флоте», — поздравил всех причастных Олег Николаевич.
Раздалось радостное троекратное «Ура!, ура, ура!». Представление же началось в 11:00 на водной станции ТОФ в Амурском заливе. Появились малые ракетные катера в парадном строю и корабль пограничной службы. Они прошли вдоль залива с воинским салютом.
По традиции уделили внимание исторической части, а также рассказали о развитии Владивостока. Например, о самых первых торговых предприятиях, о подводном флоте. Также зрителям показали как подводная лодка «терпит поражение» от ракет и продемонстрировали бой у Чемульпо, гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец».
На воде началось активное движение, стрельба, взрывы под берегом. После чего морпехи 155-ой бригады устроили бои. Конечно же, в рамках шоу.
А на сцене водной станции ТОФ прошел модный показ «Великий океан». Моделями выступили жены и дети действующих военных Вместо музыки — трогательная речь с просьбой морякам, чтобы они берегли себя ради своих семей. У многих девушек на глазах навернулись слезы.
Конечно же, по Амурскому заливу строем прошлись боевые и вспомогательные суда. Здесь вам и корветы «Совершенный», «Громкий», пограничный патрульный корабль береговой охраны Погранслужбы ФСБ «Шкипер Гек», средний разведывательный корабль «Карелия», спасательное судно «Игорь Белоусов», госпитальное судно «Иртыш», гидрографическое судно «Адмирал Воронцов». Завершила проход судов тройка рейдовых буксиров. Они дошли до водной станции и вальсировали вблизи трибун. А на сцене танцевали вальс артисты.
В конце представления все участники представления вышли на водную станцию, по Амурскому заливу еще раз с салютом прошел строй ракетных катеров. Под пенсии Ансамбля песни и пляски ТОФ традиционный парад завершился.
Жителей города ждет концерт в 18:00 в амфитеатре набережной Спортивной гавани, гуляния закончатся фейерверком в 22:00. А еще больше фото с праздничной программы вы можете посмотреть в нашем telegram-канале.