Вальс, парад и много зонтиков: приморцы веселились в день ВМФ прямо под дождем

«Уважаемые гости, дорогие ветераны, от всей души поздравляем вас с Днем Военно-Морского флота России! Для всех жителей Приморья это не только государственный, но и личный, семейный праздник. Именно с флота начиналась история нашего региона. Сегодня Приморский край — это сердце ТОФ. Подвиги военных моряков навсегда вошли в историю России. И в наши дни военные корабли под Андреевским флагом успешно выполняют поставленные боевые задачи. Друзья, морское дело всегда считалось почетным трудом. И я благодарен всем, кто связал свою судьбу со службой на флоте», — поздравил всех причастных Олег Николаевич.