Поселок Молодежный и СНТ по Байкальскому тракту остались без света 28 июля

В воскресенье, 28 июля, жители поселка Молодежный и нескольких садоводств по Байкальскому тракту остались без электроэнергии. Авария на сетях произошла в четыре утра. Как сообщают в тг-канале «Свет 38» бригада энергетиков сразу направилась для выявления и устранения причины перебоя на место.
— В 12:30 специалисты ввели оборудование в работу, все потребители Восточных электрических сетей запитаны. В настоящее время без электроснабжения остается пять трансформаторных подстанций, — пояснили энергетики.
Подстанции принадлежат потребителю и чтобы ввести их в работу необходимо жителям СНТ обратить к его председателю.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за аварии на переправе через реку Лена в районе села Тутура движение по понтонному мосту будет невозможно минимум три дня. Водитель трала проигнорировал ограничение тоннажа и въехал на мост с грузом превышающим допустимый вес.