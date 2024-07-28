Поселок Молодежный и СНТ по Байкальскому тракту остались без света 28 июля

В воскресенье, 28 июля, жители поселка Молодежный и нескольких садоводств по Байкальскому тракту остались без электроэнергии. Авария на сетях произошла в четыре утра. Как сообщают в тг-канале «Свет 38» бригада энергетиков сразу направилась для выявления и устранения причины перебоя на место.