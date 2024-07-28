Крупная нелегальная партия металла изъята у границы России и Беларуси

Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и Госавтоиспекции Дубровенского РОВД остановили грузовик на автомагистрали М1 (Брест — Москва) недалеко от границы с Россией. За рулем был житель Витебской области. Машина двигалась в сторону России.
«При осмотре транспортного средства милиционеры обнаружили свыше 30 тонн лома черного металла без соответствующих документов», — отметили в МВД.
По данным милиции, нелегальный груз везли в Россию. Металл был изъят, а на водителя был составлен административный протокол.
Статья 13.1 КоАП предусматривает для физлица финансовое наказание — до 30 базовых величин (1200 рублей), для ИП — до 100 базовых (4000 рублей), а для юридического лица — до 300 базовых (12 000 рублей).
Это не первый случай за июль нынешнего года, когда по М1 пытаются вывезти нелегальную партию металла. Не так давно другая партия, весом в 13 тонн, была изъята примерно в этом же районе. Также в июне похожий случай был в Шкловском районе.