Всемирные игры кочевников: конное шествие прошло в Астане

Кавалькада всадников с флагами Казахстана и Всемирных игр кочевников проскакала по центральным улицам столицы.
Дорожное движение по всему маршруту на время шествия было временно перекрыто.
Вчера в городских автобусах астанчане уже могли увидеть батыров в полной экипировке и беркутчи вместе с их хищными птицами.
Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут
На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.
Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.