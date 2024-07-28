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Всемирные игры кочевников: конное шествие прошло в Астане

АЛМАТЫ, 28 июл — Sputnik. Сегодня утром в Астане состоялся конный проход по улицам с участием 20-и всадников с флагами 5-х Всемирных игр кочевников и Казахстана.

Кавалькада всадников с флагами Казахстана и Всемирных игр кочевников проскакала по центральным улицам столицы.

Дорожное движение по всему маршруту на время шествия было временно перекрыто.

Вчера в городских автобусах астанчане уже могли увидеть батыров в полной экипировке и беркутчи вместе с их хищными птицами.

Напомним, 5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8—13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.