Можно пить по 5 чашек в день. Этот напиток продлит долголетие

В рамках эксперимента сотрудники Университета Ньюкасла проанализировали уровень потребления черного чая среди людей от 85 лет. Всего учеными были опрошены и протестированы около 700 человек. Результаты были опубликованы в научном издании BMC Nutrition.
Оказалось, что регулярное и частое употребление чая снижает риск развития деменции и болезни Альцгеймера.
По данным исследования, те испытуемые, которые пили не менее пяти чашек черного чая за день, лучше проходили тестирование на память, внимание и сосредоточенность. Когнитивные способности у этой группы сохранились лучше, чем у других.
Также у пожилых любителей чая были выше показатели в скорости реакции и точности движений при тестировании психомоторных функций.
Автор исследования отметил, что рекомендовал бы людям старшего возраста регулярно употреблять черный чай. Однако ученый пояснил, что хорошие показатели умственной деятельности могли быть связаны с тем, что во время чаепития люди редко бывают одни и на улучшение самочувствия испытуемых могло повлиять регулярное общение.
Черный чай богат полезными элементами, которые содержатся в его листьях. Этот напиток обладает мощным антиоксидантным и общеукрепляющим свойством для организма. Чай позволяет сохранять баланс микрофлоры кишечника и способен бороться с вредными бактериями. Кроме того, этот напиток улучшает работу желудка и почек, снимает головную боль, тонизирует и повышает работоспособность.