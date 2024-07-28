Пьяного водителя-рецидивиста поймали ночью в Копейске

«В ходе проверки было установлено, что за управлением транспортным средством находился мужчина, 1981 года рождения. Водитель был в нетрезвом состоянии, при этом ранее он уже попадал в поле зрения полицейских и в отношении него составлялся административный материал за аналогичное нарушение», — сообщают в ведомстве.