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Пьяного водителя-рецидивиста поймали ночью в Копейске

В отношении него возбуждено уголовное дело.

Источник: Копейский рабочий

Сотрудники Госавтоинспекции 28 июля в 3:30 утра остановили автомобиль «Чери» на улице Короленко.

«В ходе проверки было установлено, что за управлением транспортным средством находился мужчина, 1981 года рождения. Водитель был в нетрезвом состоянии, при этом ранее он уже попадал в поле зрения полицейских и в отношении него составлялся административный материал за аналогичное нарушение», — сообщают в ведомстве.

Пьяного автолюбителя задержали и доставили в районный отдел полиции.

В ОМВД России по городу Копейску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).