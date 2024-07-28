Я к вам заехала на фит: где можно услышать Юлию Зиверт, помимо ее альбомов

Звезда Юлии Зиверт зажглась на российском музыкальном небосклоне сравнительно недавно: ее первый хит вышел только в 2017-м. Несмотря на столь недолгий опыт, артистка успела отметиться в нескольких сторонних проектах, не имеющих отношения к ее официальной дискографии.
Во втором сезоне сериала «Чернобыль: Зона отчуждения»
Когда Юлия подавала заявку на участие в конкурсе каверов для сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» (2014−2017), она уже была артисткой Первого музыкального издательства. Однако за ее спиной были всего два вирусных трека «Чак» и «Анестезия». «Ветер перемен» на слова Наума Олева и музыку Максима Дунаевского стал ее новым хитом и попал в саундтрек сериала, а это — сразу несколько тысяч добавлений в личные плейлисты. Артистка признавалась, что это была ее любимая песня детства и что после выхода трека «Ветер перемен» приобрел для нее совершенно новый смысл.
В мультфильме «Зверопой 2»
Если вы ищете актера озвучки для мультфильма о поющих животных, мало найти того, кто умеет хорошо говорить и расставлять интонации. Нужен тот, кто умеет красиво петь. Поэтому, конечно, решение прокатчиков второй части «Зверопоя» (2021) пригласить Зиверт для озвучивания волчицы Порши Кристал оказалось довольно удачным. В оригинале, кстати, ее озвучила певица Холзи, а саму песню написали The Struts.
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В песнях других артистов
Приобретя только самую малую толику популярности, Юлия уже стала выступать в дуэтах с другими музыкантами. В 2019-м вышла песня «Паруса», записанная вместе с Мотом, год спустя Зиверт свела близкое студийное знакомство с Бастой и Нилетто. Среди ее последних работ — коллаборации с Сергеем Жуковым, Антохой МС и группой PIZZA. Одним словом, Юлии всегда и везде рады.
В альбоме «13 друзей Билана»
Один из лучших способов приобрести популярность в российском шоу-бизнесе — заручиться поддержкой его мастодонтов. Таких, например, как Дима Билан, выпустивший в 2021 году лонгплей «13 друзей Билана». Участие в нем приняли как уже всем известные артисты («Руки Вверх!», Филипп Киркоров, Ани Лорак и другие), так и новички сцены. В их числе были рэперы Мот, Niletto и Jony, а также молодые певицы Юлия Зиверт и Мари Краймбрери. Юлии досталась особая честь: спеть с маэстро Биланом дуэтом, записав новую версию песни «Это была любовь». За этот трек оба музыканта получили по статуэтке «Золотого граммофона» — для артистки это была уже третья награда.
На трибьюте Валерии 2023 года
Отмотав время на пару лет вперед, мы увидим, что Зиверт — уже совсем не новичок сцены. Потому-то ее появление в альбоме в честь 55-го дня рождения Валерии вместе с HammAli & Navai, Ханной, Amirchik и другими артистами уже никого не удивило. Только обрадовало, потому что появилась новая версия старого любимого трека «Рига-Москва», а это всегда здорово.
В альбоме «Байполар» группы «Три дня дождя»
Конечно, слышать и видеть Зиверт вместе с коллегами по поп-жанру совсем не так удивительно. А вот о «Трех днях дождя», альтернативной рок-группе Глеба Викторова, так не скажешь. Прелесть композиции «Выдыхай» еще и в том, что коллектив очень популярен среди подростков и добился славы не так давно, так что Юлия, получается, помогает молодым дарованиям пробиться в жестоком и безжалостном мире шоу-бизнеса. Всем бы таких покровителей!
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