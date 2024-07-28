Я к вам заехала на фит: где можно услышать Юлию Зиверт, помимо ее альбомов

Когда Юлия подавала заявку на участие в конкурсе каверов для сериала «Чернобыль: Зона отчуждения» (2014−2017), она уже была артисткой Первого музыкального издательства. Однако за ее спиной были всего два вирусных трека «Чак» и «Анестезия». «Ветер перемен» на слова Наума Олева и музыку Максима Дунаевского стал ее новым хитом и попал в саундтрек сериала, а это — сразу несколько тысяч добавлений в личные плейлисты. Артистка признавалась, что это была ее любимая песня детства и что после выхода трека «Ветер перемен» приобрел для нее совершенно новый смысл.