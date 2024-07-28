«Любая продвинутая технология эквивалентна магии», — сказал однажды сэр Артур Кларк и был прав. Сегодня, чтобы представить миру свое творчество, не обязательно корпеть над книгами и штудировать матчасть. Достаточно обратиться к искусственному интеллекту, который поможет воплотить любую идею в реальность. В нашей подборке — лучшие нейросети для создания музыки.
Введение
Нейросети для генерации музыки нужны для того, чтобы создать оригинальный трек с собственными авторскими правами или без них. Искусственный интеллект генерирует оригинальные аудиопроекты по жанру или текстовому запросу — и после этого пользователь может редактировать их при помощи встроенных инструментов. Мы выбрали 10 лучших программ на основе искусственного интеллекта, которые подойдут как начинающим, так и продвинутым юзерам.
AIVA — популярный сервис для генерации музыки, похожей на ваш плейлист
- Цена: от 11 до 33 евро в зависимости от тарифного плана. Даже скидки для студентов имеются
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: подходит и для начинающих, и для профи
Нейросеть AIVA позволяет бесплатно создать трек с нуля. Пользователь может выбрать жанр и задать продолжительность генерируемых аудиодорожек, а затем совершить ряд манипуляций с получившимся проектом, например, добавить инструменты или изменить гармонии. А еще в AIVA можно загрузить любимые песни, на которые система будет ориентироваться при дальнейшей работе.
За 0 рублей юзеру доступно три скачивания композиций в месяц в форматах MP3 и MIDI. Кроме того, в бесплатной версии все авторские права на создаваемую музыку принадлежат компании. Для использования AIVA в коммерческих целях необходимо оформить месячную подписку за 49 евро или годовую — за 33 евро в месяц.
Soundraw — бюджетная программа для создания музыки под настроение
- Цена: от 17 до 42 долларов в месяц
- Бесплатная версия: нет, но есть демо
- Сложность: низкая. Рекомендуется не только артистам, но и контент-мейкерам
Перед началом работы в Soundraw нужно выбрать настроение, стиль или тематику генерируемых треков. После этого ИИ придумает несколько композиций — понравившиеся можно лайкнуть или создать похожие.
За 0 рублей пользователю доступно неограниченное количество генераций и добавлений в «Избранное». Для креаторов, которые хотят создавать музыку без авторских прав, предлагается подписка за 17 долларов в месяц. А артисты, желающие генерировать ИИ-мелодию для аранжировки, могут платить по 30 долларов в месяц и легально загружать лицензированные треки на стриминговые платформы. Ну и, конечно же, создавать больше проектов.
Soundful — нейросеть с широким ассортиментом стилей
- Цена: от 5 до 10 долларов в месяц
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: средняя
В отличие от многих других сервисов, Soundful предлагает авторизованному юзеру задать будущей композиции не только жанр, но и поджанр. Например, в разделе Instrumental Loops на выбор предлагаются Soft Piano, Strings, Trap Melodic и другие направления. После получения демоверсии созданной дорожки пользователь может изменить ее лад и тональность.
Для скачивания музыки в некоммерческих целях юзерам предоставляют стандартный бесплатный план. Для профессиональной работы с создаваемыми проектами придется оформить годовую подписку за 60 долларов. Креаторы-любители могут для начала попробовать вариант за 30 долларов: он позволяет использовать сгенерированную музыку в соцсетях и диджитал-рекламе с условием, что эти треки будут доступны также другим подписчикам.
Boomy — единственная программа с разными типами микширования
- Цена: от 10 до 30 долларов в месяц
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: подходит для новичков
Для создания проекта Boomy предлагает выбрать один из пяти стилей музыки или создать оригинальную композицию самому — в этом случае можно настроить инструменты, бит, звуковые эффекты и тип микширования. После этого искусственный интеллект начнет генерировать результат в течение примерно 2−3 минут. Готовый трек можно сразу сохранить или переделать, например, изменить темп, попробовать другой тип сведения, а также наложить сверху вокальную дорожку. Голос можно записать прямо на сервисе.
Бесплатный план включает в себя 25 сохранений в личную библиотеку, но не позволяет экспортировать создаваемую музыку на устройство. Чтобы загрузить мелодию на ПК или смартфон, нужно оформить подписку за 10 долларов в месяц. А для клиентов с коммерческими целями доступен план за 30 долларов в месяц.
Mubert — простая площадка для генерации музыки по тексту
- Цена: от 14 до 200 долларов в месяц
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: низкая
Особенность Mubert состоит в том, что эта программа способна создавать музыку по короткому текстовому запросу. Если пользователь не знает, какой промпт ввести, он может выбрать жанр и настроение композиции из предложенных вариантов.
За 0 рублей юзеру доступна генерация до 25 треков в месяц в формате MP3. За 14 долларов в месяц можно увеличить количество мелодий до 500, а за 39 долларов — использовать их в коммерческих целях, в частности, на радио. Бизнес-план для агентств стоит 199 долларов в месяц — он позволяет создавать до 1000 композиций.
WavTool — продвинутая нейросеть для профессионалов
- Цена: от 4 до 20 долларов в месяц
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: для опытных пользователей
Сервис WavTool будет привычен для тех, кто уже пробовал себя в создании музыки: внешний вид этой площадки напоминает интерфейс любой программы для сведения треков. Слева расположены необходимые инструменты для редактирования композиции, а справа — звуковые дорожки. Начинающие пользователи, которым будет сложнее разобраться в устройстве WavTool, могут ввести текстовый запрос в чат-бот с языковой моделью GPT-4 и подождать, когда искусственный интеллект сгенерирует музыку по запросу.
Базовая версия включает в себя пять промптов каждые восемь часов и скачивание треков в формате WAV. За 20 долларов в месяц можно загружать музыку в MIDI и MP3, а также неограниченно общаться с чат-ботом и создавать больше музыки.
Suno AI — как ChatGPT, только для музыки
- Цена: от 8 до 24 долларов в месяц
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: новичок
Совсем с музыкой на «вы»? Не беда. На этот случай припасена программа Suno AI. Достаточно выбрать жанр песни, описать ее настроение в двух словах и вуаля! Новая нетленка готова. Более того, нейросеть предложит сразу несколько вариантов потенциального хита. Даже если вы совсем что-то мудреное попросите. Например, «меланхоличную балладу о любви в Париже с элементами джаза и электроники». Это не мы придумали: так на сайте сервиса написано.
Suno AI располагает гибким тарифным планом, но без ограничений не обошлось. Скажем, в бесплатной версии можно сгенерировать только 10 песен. Об авторских правах и речи не идет. Хотите их получить — выбирайте другие тарифы. За 8 долларов в месяц количество треков вырастет до 512. Наконец, есть премиум-аккаунт стоимостью 24 доллара в месяц. Заплатил — и хоть 2000 композиций в разных стилях штампуй. Полученную музыку при этом можно использовать как угодно.
В стриминге Звук вас ждет еще множество увлекательных подкастов про Искусственный Интеллект и его применения в различных сферах жизни.
Ecrett Music — сервис для любителей электронной музыки
- Цена: от 5 до 15 долларов в месяц
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: любитель
С помощью Ecrett Music любой желающий может бесплатно создать трек в одном из восьми жанров, преимущественно электронных. Для формирования звуковой дорожки достаточно задать стиль и направление композиции. Готовый материал можно переделать, изменив темп, громкость и длину.
Базовая версия нейросети позволяет сохранять на устройство только превью треков. Чтобы скачать полную версию своего проекта, необходимо оформить подписку за 5 долларов в месяц. С ней пользователь также получит индивидуальную лицензию и возможность монетизации на YouTube.
Infinite Album — лучшее изобретение для стримеров
- Цена: 5 долларов в месяц
- Бесплатная версия: есть
- Сложность: низкая
Этот сервис разработан для геймеров и стримеров, которые хотят использовать в своих записях музыку без авторских прав. Программу можно установить как приложение или встроить в Twitch — она будет генерировать мелодию в режиме реального времени, подстраиваясь под атмосферу конкретной видеоигры, в частности, League of Legends, Fortnite, CS: GO и других. Перед началом работы с нейросетью пользователь может выбрать жанр и настроение композиции, а также переделать готовый трек.
Стандартный «золотой» вариант Infinite Album доступен только с рекламой и позволяет скачивать ограниченное количество композиций. Чтобы избавиться от лимита, необходимо оформить расширенную «платиновую» подписку, которая стоит 5 долларов в месяц.
Imaginary Soundscape — необычная нейросеть для создания музыки по фото
- Цена: все бесплатно
- Сложность: освоит даже младенец
Imaginary Soundscape имеет очень простое устройство: достаточно загрузить изображение на сайт, и через несколько секунд искусственный интеллект сгенерирует музыку, подходящую к выбранному фото. Сохранить готовый трек не получится, но зато можно поделиться им в X (бывший Twitter) или скопировать ссылку из поисковой строки.
Riffusion — простейшая нейросеть для начинающих
- Цена: бесплатно
- Сложность: для неофитов
Эта программа подойдет новичкам, поскольку она создает короткие мелодии и не требует ничего, кроме простого текстового запроса. Во время генерации музыки нейросеть рисует спектрограммы, которые впоследствии преобразуются в звук. Получившийся трек можно сохранить на устройство, отправить другу по ссылке или репостнуть в соцсети, в частности, в X или Reddit.
Где слушать нейромузыку
Слушать музыку, созданную искусственным интеллектом, можно в стриминге Звук — единственном сервисе в России с HiFi-качеством звука. Вот пример плейлиста, который создала нейросеть:
Кроме многомиллионной библиотеки треков, в Звуке можно найти подкасты, аудиокниги и персональную волну рекомендаций Сила Звука, которая подстраивается под ваши предпочтения.
Выгоднее всего использовать Звук с подпиской «СберПрайм». В нее входит не только стриминг, но и онлайн-кинотеатр Okko (с лучшими фильмами про роботов!), сервис доставки «Самокат», облачное хранилище «СберДиск» и другие полезные приложения.
Сейчас действует специальное предложение для читателей Звук Медиа. Попробовать подписку можно ниже.