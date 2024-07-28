Нейросети для создания музыки

Совсем с музыкой на «вы»? Не беда. На этот случай припасена программа Suno AI. Достаточно выбрать жанр песни, описать ее настроение в двух словах и вуаля! Новая нетленка готова. Более того, нейросеть предложит сразу несколько вариантов потенциального хита. Даже если вы совсем что-то мудреное попросите. Например, «меланхоличную балладу о любви в Париже с элементами джаза и электроники». Это не мы придумали: так на сайте сервиса написано.