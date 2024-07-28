Минниханов «Рубину»: «Главная просьба — бороться до конца»

Президент правления ФК «Рубин» Марат Сафиуллин в ответ поблагодарил руководство республики за поддержку команды. «Очень рады, что наши встречи стали традиционными. В прошлом году в этом зале вы напутствовали нашу команду, и это дало мощный импульс успешному выступлению игроков. Мы очень рады, что вы вместе с нами, что вы живете командой, интересуетесь ее игрой. Для нас это большая ответственность», — заметил он.