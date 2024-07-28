Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские полицейские выявили пять «резиновых» квартир

В Челябинской области продолжается активная работа правоохранителей по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

В Челябинской области продолжается активная работа правоохранителей по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства.

В ходе очередного рейда челябинским полицейским удалось выявить пять «резиновых» квартир, находящихся в домах Центрального, Тракторозаводского, Курчатовского и Ленинского районов столицы Южного Урала.

Их владельцы, женщины в возрасте от 25 до 53 лет фиктивно прописали 15 иностранцев без намерения фактически предоставить им жильё.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что по данным фактам возбуждены уголовные дела. Три подозреваемых находятся под обязательством о явке, ещё двое под подпиской о невыезде. Все мигранты сняты с учёта.