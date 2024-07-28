Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к северо-востоку от города Контум с населением 47,4 тыс. человек. Очаг стихии располагался на глубине 4 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Вьетнаме зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,1, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к северо-востоку от города Контум с населением 47,4 тыс. человек. Очаг стихии располагался на глубине 4 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.