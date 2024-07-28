Видео основных моментов церемонии открытия Олимпиады-2024 удалено с официальных ресурсов

При переходе на видео основных моментов на сайте Олимпиады появляется черный экран, на котором на разных языках мира сообщается, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube, кроме того, видео не отображается среди прочих на канале.