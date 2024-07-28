Видео основных моментов церемонии открытия Олимпиады-2024 удалено с официальных ресурсов

При переходе на видео основных моментов на сайте Олимпиады появляется черный экран, на котором на разных языках мира сообщается, что данное видео недоступно. То же самое происходит при попытке открыть видео по ссылке на платформе YouTube, кроме того, видео не отображается среди прочих на канале.
Церемония открытия Игр в Париже прошла в пятницу, 26 июля. Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на ней пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (признано в России экстремистским движением и запрещено).
Американский предприниматель Илон Маск написал в своем аккаунте в соцсетях, что это было «проявлением вопиющего неуважения к христианам». Также в кульминационный момент церемонии открытия флаг МОК был поднят в перевернутом виде, а диктор во время парада спортсменов представил сборную Южной Кореи как команду КНДР.