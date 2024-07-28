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Православные иерархи освятили стелу-киот на границе Беларуси и России

МИНСК, 28 июл — Sputnik. Новую стелу-киот на границе Беларуси и России освятили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, сообщают пресс-службы Белорусского экзархата и Смоленской митрополии РПЦ.

Источник: Смоленская митрополия

Стела-киот установлена на трассе М-1 (Брест — Москва). На новом объекте изображены две святые, связанные с историей Беларуси и России, — преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая и равноапостольная княгиня Ольга. Как отметил митрополит Исидор, обе святые — великие женщины Святой Руси.

Архиепископ Димитрий в свою очередь, подчеркнул историческую миссию преподобной Евфросинии Полоцкой, которая стала в свое время первой игуменьей в восточнославянских землях.

На церемонии также присутствовали губернатор Смоленской области Василий Анохин и руководитель госкомпании «Автодор» (Россия) Вячеслав Петушенко. Именно эта организация и поставила новую стелу на границе.

Планируется, что в начале августа мимо стелы пройдет традиционный крестный ход из Витебска в Смоленск, который организуется каждый год на протяжении примерно 20 лет. Ход обычно завершается в Смоленске накануне 10 августа, а его участники остаются в городе на торжества в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».

Ранее в этих крестных ходах участвовали не только жители Беларуси, но и России.