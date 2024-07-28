Православные иерархи освятили стелу-киот на границе Беларуси и России

Планируется, что в начале августа мимо стелы пройдет традиционный крестный ход из Витебска в Смоленск, который организуется каждый год на протяжении примерно 20 лет. Ход обычно завершается в Смоленске накануне 10 августа, а его участники остаются в городе на торжества в честь Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия».