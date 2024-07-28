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Девушки в Актау снялись с игрушечными автоматами для TikTok

Также девушки ходили по улицам города, пугая припозднившихся прохожих. На видео в TikTok наткнулись полицейские и начали проверку. Выяснилось, что обе девушки решили таким образом развлечься, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Lada.kz.

Источник: EL.kz

В ходе проведения проверочных мероприятий лица, причастные к данному происшествию, были задержаны и доставлены в полицию. Так, 15-летняя жительница Актау 26 июля примерно в 22:30 часов встретилась со своей 17-летней подругой, после чего ради развлечения они купили в парке «Акбота» игрушечные автоматы. Для составления видеоконтента сняли себя на видео, которое после загрузили в социальную сеть TikTok.

сообщили в областном департаменте полиции.

К ответственности привлекли родителей девушек.

Законные представители подростков были привлечены к административной ответственности по фактам нахождения в ночное время несовершеннолетних вне жилища без сопровождения законных представителей, а также за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Проведена профилактическая беседа, девушки поставлены на профилактический учет.

сообщили в ведомстве.