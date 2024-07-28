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«По прогнозу до 2050 года температура станет расти». Ученый сказал, что Беларусь медленно переходит из умеренного климатического пояса в субтропический

Ученый: Беларусь переходит из умеренного климатического пояса в субтропический.

Источник: Комсомольская правда

Ведущий научный сотрудник Института природопользования Национальной академии наук кандидат географических наук Виктор Мельник рассказал изданию «Народная газета», что Беларусь медленно переходит из умеренного климатического пояса в субтропический, а температура станет расти.

Мельник сказал, что по прогнозам изменения климата на территории каждой из областей Беларуси до 2050 года ожидается повсеместный рост температур.

— Мы очень медленно, но верно движемся из умеренного климатического пояса в субтропический, — отметил ученый НАН.

Также расчеты климатических моделей говорят об увеличении количества осадков.

— Но ненамного: в холодный период более интенсивно, а вот летом незначительно.

Также для юго-востока и востока республики прогнозируется увеличение засушливости.