На омской многоэтажке появится медведь

Также в Омск из США уже прилетел всемирно известный уличный художник Адам «Pilot. Скоро к ним присоединятся художники из Испании, Аргентины, Великобритании, Израиля, Беларуси и Казахстана. Напомним, в общей сложности участники фестиваля “Омск, ты просто космос” создадут на фасадах омских многоэтажек более ста муралов.