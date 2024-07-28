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На омской многоэтажке появится медведь

Стало известно, какое животное нарисует в Омске мексиканский художник Фарид Руэда.

Источник: Комсомольская правда

Участники международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос» уже приступили к созданию первых работ. Так, стало известно, какое животное является символом Сибири для художника из Мексики Фарида Руэла.

Напомним, муралист прилетел в Омск 25 июля. Художник, работающий в анималистическом жанре, пообещал изобразить на омской многоэтажке животное — символ Сибири.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Виталий Хоценко, Фарид создает на стене одной из многоэтажек медведя.

Также в Омск из США уже прилетел всемирно известный уличный художник Адам «Pilot. Скоро к ним присоединятся художники из Испании, Аргентины, Великобритании, Израиля, Беларуси и Казахстана. Напомним, в общей сложности участники фестиваля “Омск, ты просто космос” создадут на фасадах омских многоэтажек более ста муралов.