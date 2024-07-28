Отец Децла рассказал, что хочет снять о нем документальный фильм и сериал

Артиста помнят тогда, когда кто-то поет его треки, слушает его музыку. Чтобы это происходило, надо постоянно чем-то напоминать… Я хочу, чтобы был снят фильм. Я хочу, чтобы появился сериал через какое-то время, — он будет. Я пытаюсь сохранить и приумножить память о нем (Децле — прим. ред.).

Александр Толмацкий

продюсер, отец Децла.