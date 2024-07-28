Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29−30 июля из-за сильного ветра

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29—30 июля из-за сильного ветра. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°

Так, в понедельник, 29 июля, ожидаются сложные погодные условия. Во многих районах страны прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра порывами 15−22 м/с, утром и днем местами — до 25−27 м/с. На большей части территории страны ожидаются дожди, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди. В отдельных районах грозы. Будет преобладать облачная погода.

Температура воздуха ночью составит 10−16 градусов выше нуля, днем — от плюс 14 по востоку до 24 градусов тепла по юго-западу.

Во вторник, 30 июля, ночью на большей части территории страны сохранится усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с.