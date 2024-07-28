Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 29−30 июля из-за сильного ветра

Так, в понедельник, 29 июля, ожидаются сложные погодные условия. Во многих районах страны прогнозируется усиление западного и северо-западного ветра порывами 15−22 м/с, утром и днем местами — до 25−27 м/с. На большей части территории страны ожидаются дожди, ночью местами, днем во многих районах сильные дожди. В отдельных районах грозы. Будет преобладать облачная погода.