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«Не пустили в самолет из-за красных глаз»: в Air Astana прокомментировали видео

В соцсетях распространяется видео, снятое пассажиркой рейса авиакомпании Air Astana. Девушка утверждает, что ее не пустили на борт из-за красных глаз, передает Tengrinews.kz.

На видео пассажирка говорит, что готова сдать экспертизу. Также она демонстрирует акт об отказе в перевозке, в котором написано, что у нее были красные глаза.

В компании Air Astana, в свою очередь, заявили, что пассажирке рейса КС969 от 26 июля по маршруту Алматы — Шымкент было отказано в перевозке, «поскольку ее поведение, усугубляемое алкогольным опьянением, вызвало беспокойство у сотрудников авиакомпании».

«Такое поведение могло создать угрозу здоровью самого пассажира и неудобство другим пассажирам. По данному факту были вызваны сотрудники линейного отдела полиции для оформления необходимых актов. Позже, в ходе экспертизы, факт наличия алкоголя в крови был подтвержден».

говорится в распространенном авиакомпанией сообщении.