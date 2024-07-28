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Синоптики рассказали о погоде на Урале после циклона: Всплеск жары и вновь сильные ливни

Синоптики рассказали о погоде на Урале в последние дни июля и в начале августа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +21° 0 м/с 78% 762 мм рт. ст. +22°

Каспийский циклон, наделавший немало чрезвычайных ситуаций в Челябинской области, сместился на территорию Свердловской области.

«Наш регион будет находиться на его южной периферии, но под влиянием вторичных фронтов. Поэтому 29 июля местами дожди сохранятся, но меньшей интенсивности. Затем, 30 июля, циклон отойдет севернее, а на Южный Урал юго-западными потоками будет поступать тепло. Температурный фон повысится и будет в пределах нормы, 31 июля, по предварительным расчетам, будет жарко — до пдюс 29 градусов. В дальнейшем температура опять пойдет на спад», — комментирую в Челябинском ЦГМС.

В начале августа новый циклон на Европейской территории России объединится с Уральским. Челябинская область будет под влиянием его восточной периферии, в связи с чем будут преобладать дожди конвективного локального характера: 30—31 июля и 1 августа из-за больших температурных контрастов есть вероятность сильных ливней.

Что касается текущего момента, то «каспиец» над Свердловской областью начал заполняться, его активная фронтальная система отодвинулась на периферию, к Омску-Новосибирску. В центре циклона термически однородный холодный воздух.

«В последние дни июля перерывы между приступами дождя будут увеличиваться, а интенсивность осадков снижаться. Новая волна осадков ожидается к вечеру 31 июля, когда подоспеет циклон с запада ЕТ России. Предполагается, что дожди будут не столь интенсивные, как нынешние. Температура воздуха постепенно повысится, 30 июля приблизится к норме, в среднем за сутки составит 18 градусов», — говорят в Уральском УГМС.