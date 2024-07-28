Синоптики рассказали о погоде на Урале после циклона: Всплеск жары и вновь сильные ливни

«Наш регион будет находиться на его южной периферии, но под влиянием вторичных фронтов. Поэтому 29 июля местами дожди сохранятся, но меньшей интенсивности. Затем, 30 июля, циклон отойдет севернее, а на Южный Урал юго-западными потоками будет поступать тепло. Температурный фон повысится и будет в пределах нормы, 31 июля, по предварительным расчетам, будет жарко — до пдюс 29 градусов. В дальнейшем температура опять пойдет на спад», — комментирую в Челябинском ЦГМС.