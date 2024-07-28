Мошенники списали с накопительного счета уфимки почти 1 млн рублей.

На новую уловку мошенников попалась пенсионерка из Калининского района Уфы. Ей позвонил лжеспециалист сотовой компании и напугал, что мобильный интернет в скором времени не будет работать из-за смены 4G-сети на 5G. Встревоженная женщина, не понимая технических тонкостей, согласилась на якобы дистанционную перенастройку интернета на своём телефоне, сообщив пароли из смс-сообщений.
Как поясняет телеграм-канал «Мошки», на самом деле, следуя указаниям мошенника, жертва предоставила ему доступ к своему банковскому приложению, после чего с её накопительного счёта были списаны 993 тысячи рублей.