Мошенники списали с накопительного счета уфимки почти 1 млн рублей.

На новую уловку мошенников попалась пенсионерка из Калининского района Уфы. Ей позвонил лжеспециалист сотовой компании и напугал, что мобильный интернет в скором времени не будет работать из-за смены 4G-сети на 5G. Встревоженная женщина, не понимая технических тонкостей, согласилась на якобы дистанционную перенастройку интернета на своём телефоне, сообщив пароли из смс-сообщений.